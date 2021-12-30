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четверг, 30 декабря 2021 10:58

Что есть и как одеваться на Новый год: 5 секретов, которые сделают вас суперуспешными

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Что есть и как одеваться на Новый год: 5 секретов, которые сделают вас суперуспешными
Чтобы суперуспешным был следующий год, следует придерживаться нескольких подсказок. Фото: pixabay.com

По китайскому календарю год Черного Водяного Тигра наступит через месяц – на рассвете 1 февраля. Но угодить ему украинцы попытаются уже сейчас. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В Новогоднюю ночь сильными будут мужские планеты: Солнце, Сатурн и Юпитер, – говорит астролог. – Женщины будут чувствовать себя нервными и неуверенными в себе. Лучше встретят Новый год семьи, где организацию на себя возьмут мужчины. Не ждите дивана, пока жена все приготовит, потому что праздник закончится, так и не начавшись. Чтобы суперуспешным был следующий год, следует придерживаться нескольких подсказок".

1. Как украсить дом

Избегайте всего искусственного. В этом году следует поставить живое дерево. Хорошо, если оно будет в горшке. Вы сможете высадить его в землю весной. Лучше сосна, чем елка. Если не ставите деревья, то принесите домой хотя бы веточку. Аромат придаст атмосферы.

Достаньте семейные обереги, украшения из соломы. Пусть такие вещи в семье станут символами единства и передаются от родителей к детям. Духовный подъем почувствуют те, кто 1 января сходит к храму.

2. Где и с кем праздновать

Встречайте Новый год в месте силы. Если вас вдохновляют горы, отправляйтесь в Карпаты. Чувствуете себя хорошо у моря? Соберите друзей и отправьтесь в Одессу. Пусть рядом будут надежные люди, перед которыми не стыдно открыть душу. Не стоит встречать на площадях, где много незнакомцев вокруг. Там будут травмы и конфликты. Не забываем о том, что вирус рядом. Соблюдайте дистанцию.

Это ночь откровений. Получите много ценных советов. Откроете для себя истины, над которыми раньше не задумывались. За столом следует избегать разговоров о политике. Обсуждайте историю и ценности, книги и фильмы. Вспомните историю своего рода. Услышите много интересного о прадедах.

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Загадывать желание лучше в Рождественскую ночь и 1 февраля. Ваши мысли и намерения одобрят звезды. Под бой курантов вспомните тех, кого рядом нет. Поблагодарите уходящий года за возможности и победы. Сердцем почувствуете, куда двигаться и что делать дальше.

3. Что готовить

Блюда на стол подавайте в стеклянной или хрустальной посуде.

Должно быть много хлеба, пирогов и булок. Откажитесь от бутербродов с икрой. Сделайте рыбную тарелку с креветками, мидиями и рапанами. Купите самые твердые сорта сыра. Не фаршируйте яйца.

На столе должна быть свинина, баранина, индейка или курица. Птицу запеките в рукаве. Избегайте дичи. Мясо лучше тушить, чем жарить на огне. Шашлык – неуместен. Если очень хочется, то пусть будет сочным, а не пересушенным. Рыбу приобретите морскую.

Откажитесь от винегрета и оливье. Сделайте свекольный салат с черносливом и морковь по-корейски. Приготовьте салат из баклажанов или морской капусты. Избегайте в заправке майонеза и сметаны.

Любимый "Наполеон" лучше заменить медовиком, пропитанным бисквитом, шарлоткой, сникерсом и десертами с большим количеством орехов. Шоколад выберите черный. Используйте чернослив, курагу и изюм. На столе должно быть много фруктов. Большие апельсины и яблоки символизируют богатство. Украшением стола станет страусиное яйцо.

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Пейте глинтвейн. Обходитесь без минералки и сильногазированных напитков. Налегайте на соки и компоты, чаи из калины, малины, смородины.

4. Что одевать

Макияж должен быть минимальным, чтобы не скрывал ваши истинные красоты. Наряжайтесь в фиолетовое, зеленое, коричневое и все оттенки серого. Розовый, голубой и белый этой ночью – лишние. Следует отдать предпочтение мужскому стилю: брюки лучше юбки, темный цвет вместо светлого.

Дополнят образ украшения из янтаря и кожи. Наденьте крестик. Избегайте мелких бусин или сережек. Лучше выбрать массивные или многослойные украшения. Распустите волосы. Избегайте обручей. Обувь пусть будет на платформе или каблуке. Главное, чтобы ногам было легко и комфортно.

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5. Что подарить

Кладите под елку деньги. Это принесет богатство вашему дому и родным. Дарите часы, янтарные и золотые украшения, хрустальную посуду, амулеты, книги о фэн-шуй, ловец снов, стильные и недешевые аксессуары: сумочки, галстуки, запонки, портсигары. Нельзя дарить смартфоны, носки, пижамы, перчатки и бижутерии. Детям купите мягкие и водные игрушки, мячи, одежду, интеллектуальные игры и сладости. Если планировали завести домашнего питомца, выберите кота, кроля или шиншиллу.

Астролог поразила прогнозом на 2022 год.

Автор: Gazeta.ua
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