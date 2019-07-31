Что даст Украине отмена моратория на землю

По оценкам Всемирного банка, открытие рынка земли в Украине позволило бы привлекать около $ 1,5 млрд дополнительных инвестиций в год. Фото: Корупция.Инфо

Наша экономика ежегодно теряет много денег через отсутствия рынка земли. Имеем имидж отсталой страны, которая никак не может урегулировать такой важный вопрос.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономист Андрей Новак.

"Чтобы снять ключевые страхи и опасения граждан, в законодательстве должны прописать три ключевых предохранители. Определить, что купить землю сельскохозяйственного назначения могут только граждане Украины. Таким образом разрушим страхи простых людей, иностранцы приедут и скупят в бедных украинцев все черноземы. Также надо ограничить максимальную площадь угодья, которое может приобрести человек. Тогда общество не будет переживать, что несколько олигархов опять же скупят все земли. Еще стоит ограничить общее количество государственных земель сельскохозяйственного назначения, которые вообще могут быть куплены. Например, в Соединенных Штатах лишь 20 процентов сельскохозяйственных территорий находятся в обороте рынка земли. Это снимет общественное напряжение вокруг снятия моратория", - считает эксперт.

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По его словам, команда Зеленского не имеют обратного пути, должны довести дело до конца.

"Вынесли этот вопрос на публику. Имеют возможности для достижения успеха. Вопрос только в сроках. Не уверен, что успеют до конца года. Но надолго не будут откладывать.

Введение рынка земли может добавить до 3,5 процента роста ВВП страны. Это больше чем в два раза от того, что имеем сейчас. Также покажем западным партнерам, что выполняем их требования. Это откроет дорогу для большего инвестирования в нашу экономику со стороны Европейского союза и МВФ", - добавляет Андрей Новак.

Отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине должны до конца 2019 года. Об этом в интервью американскому изданию "Блумберг" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, который отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.