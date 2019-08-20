Чрезвычайники измерили радиационный фон в Украине после взрыва в РФ - результаты

Никаких изменений радиационного фона не зафиксировали. Фото: https://dniprograd.org

В ГСЧС измерили и отчитались о радиационном фоне в Украине после взрыва на ракетном полигоне в акватории Белого моря близ Архангельска. Чрезвычайники заверили, что никаких изменений радиационного фона не зафиксировали. Измерения проводили в период от 10 до 18 августа.

"По данным радиоактивно загрязненные воздушные массы могли гипотетически достичь территории Украины в ночь с 11 на 12 августа и охватывать территорию ее восточных и юго-восточных областей. Поэтому, радиометрическая сеть гидрометеорологической службы Украины переведена в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Измеряют радиационный фон четыре раза в сутки, атмосферные выпады - ежедневно, а отбор атмосферных аэрозолей в Киеве, Сновске, Чернобыле проводят ежесуточно по 12 часов.

К режиму измерений привлекали региональные метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областей.

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В начале августа одном из полигонов в Архангельской области прогремел взрыв. В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек. Вскоре в регионе заметили повышенный радиоактивный фон. За несколько дней в "Росатоме" сообщили, что взорвалась реактивная двигательная установка, а затем признали, что трагедия произошла во время испытания нового "специзделий".