Covid-вакцину в Украине можно будет купить не раньше ноября

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 360
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1152
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 549
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 108
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 801
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 495
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1620
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4392
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 351
Фото
Все фото
5
6
11
14
3
На границе с Крымом проводят масштабные учения
На границе с Крымом проводят масштабные учения
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
В Киеве зацвели магнолии - атмосферные фото
В Киеве зацвели магнолии - атмосферные фото
Голубые глаза весны - фото лесных первоцветов поражают воображение
Голубые глаза весны - фото лесных первоцветов поражают воображение
Умер автор легендарных памятников Киева
Умер автор легендарных памятников Киева
Видео
Все видео
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем, на который опоздал
Пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем, на который опоздал
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
Интервью
1/5
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 558
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1152
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 801
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 864
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2997
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 855
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
четверг, 15 апреля 2021 02:13

Covid-вакцину в Украине можно будет купить не раньше ноября

  Комментировать
Covid-вакцину в Украине можно будет купить не раньше ноября
Вакцина в свободной продаже появится не раньше ноября. Фото: Reuters

Вакцина от коронавируса в свободной продаже может появиться не раньше ноября.

"Любая коммерческая компания, которая нашла, где по коммерческой цене закупить вакцину, за 48 часов получит все документы от Минздрава для того, чтобы начать продавать в свободной продаже, в своих клиниках", – заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире "Хард с Влащенко".

Сейчас украинцев обманывают мошенники, которые обещают поставки вакцины через неделю, за 30 евро. Однако как оказывается, они просят предоплату и исчезают.

Арахамия подчеркнул, что крупнейшие производители вакцин загружены на год вперед.

"Pfizer официально заявил: если вы услышите о каких-то коммерческих поставках до ноября этого года, то это фейк. Все заказы до ноября – государственные заказы", – заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Физическая активность уменьшает тяжесть коронавируса

Страны Европейского Союза официально договорились о введении Covid-паспортов для путешествий. Паспорта вакцинации позволят вакцинированным, тем, кто оправился от коронавируса, или людям с отрицательными результатами тестов на Covid-19 путешествовать в пределах ЕС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-вакцину в Украине можно будет купить не раньше ноября». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 9297
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 9117
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 8100
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 7272
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 31 Просмотров: 7272
Общество
Церковный праздник 15 апреля: сегодня запрещено устраивать свадьбы
Церковный праздник 15 апреля: сегодня запрещено устраивать свадьбы
 Просмотров: 9
Одного раза может быть недостаточно. Украинец четыре раза переболел Covid-19
Одного раза может быть недостаточно. Украинец четыре раза переболел Covid-19
Не забудьте поздравить: кто 15 апреля празднует День Ангела
Не забудьте поздравить: кто 15 апреля празднует День Ангела
 Просмотров: 99
Получить субсидию станет сложнее: что изменится
Получить субсидию станет сложнее: что изменится Просмотров: 27
Поджигатели держитесь. Ужесточили штрафы за создание пожарной ситуации
Поджигатели держитесь. Ужесточили штрафы за создание пожарной ситуации Просмотров: 72
Больше всего комментируют
31
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
3
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
Голосов: 55939
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть