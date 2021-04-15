Covid-вакцину в Украине можно будет купить не раньше ноября

Вакцина в свободной продаже появится не раньше ноября. Фото: Reuters

Вакцина от коронавируса в свободной продаже может появиться не раньше ноября.

"Любая коммерческая компания, которая нашла, где по коммерческой цене закупить вакцину, за 48 часов получит все документы от Минздрава для того, чтобы начать продавать в свободной продаже, в своих клиниках", – заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире "Хард с Влащенко".

Сейчас украинцев обманывают мошенники, которые обещают поставки вакцины через неделю, за 30 евро. Однако как оказывается, они просят предоплату и исчезают.

Арахамия подчеркнул, что крупнейшие производители вакцин загружены на год вперед.

"Pfizer официально заявил: если вы услышите о каких-то коммерческих поставках до ноября этого года, то это фейк. Все заказы до ноября – государственные заказы", – заявил он.

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Страны Европейского Союза официально договорились о введении Covid-паспортов для путешествий. Паспорта вакцинации позволят вакцинированным, тем, кто оправился от коронавируса, или людям с отрицательными результатами тестов на Covid-19 путешествовать в пределах ЕС.