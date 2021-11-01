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понедельник, 01 ноября 2021 12:33

Covid-сертификаты в Украине могут аннулировать

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Covid-сертификаты в Украине могут аннулировать
Covid-сертификат в "Действии". Фото: Минцифра

Covid-сертификат должен быть аннулирован в случае подтверждения его подделки. В Украине пока никого не лишили сертификата.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, пишет "РБК-Украина".

"Это (аннулирование. - Gazeta.ua) произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было", - отметила Карчевич.

Добавила, что информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.

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"Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для осуществления следственных действий. А уже правоохранительные органы делают "контрольные закупки" или Киберполиция проверяет. Механизм отработан", - рассказала Карчевич.

Если в производстве речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается в местные советы для отстранения руководителей учреждений на время следствия.

"Речь идет о 15 учреждениях здравоохранения. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования", - добавила Карчевич.

В ноябре в приложении "Дія" должны появиться ПЦР-тесты и сертификаты о выздоровлении от коронавируса.

Если у человека нет прививки и он хочет создать Covid-сертификат на основе ПЦР-теста – нужно зайти на сайт лаборатории или в соответствующий раздел в "Дії" и проверить, загружает ли лаборатория результаты тестирования в систему.

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01
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