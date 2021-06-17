Covid-показатели в Украине снова растут: статистика за сутки

За последние сутки в Украине выявили 1188 новых больных коронавирусом. Из них детей – 62, медработников – 6.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 227 225 украинцев. Умерли 51 902 пациента, из них 55 – за последние сутки. Выздоровели 2 145 660 человек, за последние сутки – 4 682, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 55 296 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 27 036, ИФА – 10 538. Также сделали 17 722 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,6 млн ПЦР-тестирований.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 251 случай;
Винницкая область - 43 случая;
Волынская область - 36 случаев;
Днепропетровская область - 78 случаев;
Донецкая область - 51 случай;
Житомирская область - 35 случаев;
Закарпатская область - 26 случаев;
Запорожская область - 58 случаев;
Ивано-Франковская область - 14 случаев;
Киевская область - 60 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 21 случай;
Львовская область - 45 случаев;
Николаевская область - 43 случая;
Одесская область - 21 случай;
Полтавская область - 54 случая;
Ровенская область - 23 случая;
Сумская область - 46 случаев;
Тернопольская область - 13 случаев;
Харьковская область - 96 случаев;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 42 случая;
Черкасская область - 41 случай;
Черновицкая область - 23 случая;
Черниговская область - 19 случаев.
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Впервые обнаруженный в Индии тип Covid-мутации Delta зафиксировали уже в 74 странах. Эксперты опасаются, что новый штамм коронавируса может стать доминирующим в мире. Вспышки Delta подтвердили уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона.
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