Covid-отделения Запорожья переполнены, в Харькове осталось 27 коек с кислородом

За последние сутки только в Запорожье выявили 622 случая заболевания Covid-19. Фото: pixabay.com

Отделения для Covid-больных в некоторых больницах Запорожья заполнены на 100%.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, передает "Укринформ".

"Мы идем по худшему "итальянскому" сценарию. С кислородом все нормально, дополнительные места откроем. Вопрос в том, хватит ли врачей. В Запорожье 3 четверти коек заполнены, в некоторых больницах - до 100 процентов. Необходимо вводить дополнительные жесткие ограничения", - сказал Старух.

За последние сутки только в Запорожье обнаружили 622 случая заболевания Covid-19, 14 человек умерли от осложнений, а выздоровели при этом лишь 40.

Подобная ситуация наблюдается в Харьковской области, где по состоянию на 7 апреля осталось 27 свободных коек со стационарным кислородом. Всего в области 1161 такую кровать, с которых заняты 1134. На лечении в опорных учреждениях области находятся 3395 пациентов. По состоянию на утро 8 апреля в реанимационных отделениях находятся 213 человек, а на аппаратах ИВЛ уже 160 Covid-больных.

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Тернополь переходит на усиленный карантин. Такое решение приняли на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом. С сегодняшнего дня также усилили карантин и в Чернигове. Там ввели новые ограничения.