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пятница, 24 июля 2020 05:14

Covid-19 заразился воспитательница детсада

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Covid-19 заразился воспитательница детсада
В Бердянске из-за коронавируса закрыли детсад. Фото: Reuter

В городе Бердянск Запорожской области положительный результат теста на Covid-19 получила воспитательница детского сада №20 "Красная шапочка".

"Для проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной болезни, с 24 июля заведение временно не будет работать", - сообщается на сайте Бердянского городского совета.

Возобновить работу детского сада планируют через две недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В детском саду произошла вспышка коронавируса

Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в санатории Бердянска, где заболели шесть отдыхающих.

В Украине известно о 61 851 случае заражения новым типом коронавируса. Количество летальных случаев достигает 1551, тогда как 34 000 пациентов уже выздоровели.

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