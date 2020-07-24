Covid-19 заразился воспитательница детсада

В Бердянске из-за коронавируса закрыли детсад. Фото: Reuter

В городе Бердянск Запорожской области положительный результат теста на Covid-19 получила воспитательница детского сада №20 "Красная шапочка".

"Для проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной болезни, с 24 июля заведение временно не будет работать", - сообщается на сайте Бердянского городского совета.

Возобновить работу детского сада планируют через две недели.

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Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в санатории Бердянска, где заболели шесть отдыхающих. В Украине известно о 61 851 случае заражения новым типом коронавируса. Количество летальных случаев достигает 1551, тогда как 34 000 пациентов уже выздоровели.