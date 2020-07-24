Covid-19 заразился воспитательница детсада

В городе Бердянск Запорожской области положительный результат теста на Covid-19 получила воспитательница детского сада №20 "Красная шапочка".
"Для проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной болезни, с 24 июля заведение временно не будет работать", - сообщается на сайте Бердянского городского совета.
Возобновить работу детского сада планируют через две недели.
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Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в санатории Бердянска, где заболели шесть отдыхающих.
В Украине известно о 61 851 случае заражения новым типом коронавируса. Количество летальных случаев достигает 1551, тогда как 34 000 пациентов уже выздоровели.
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