Covid-19: в Украине обнаружили почти 6 тысяч новых больных

За сутки вирус зафиксировали почти в 6 тыс. человек. Фото: ua.news

За сутки 29 декабря в Украине зарегистрировали 5 930 новых случаев коронавируса.

278 больных умерли, 10 369 человек выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди новых больных 373 ребенка и 137 медработников. 1 747 человек госпитализировали.

В сутки от Covid-19 вакцинировали 117 042 человека. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1 392 человека.

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За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 660 620 человек, 3 460 249 человек преодолели вирус. Летальных случаев – 95 690.

С начала вакцинальной кампании привили 14671169 человек, из них получили первую дозу - 14 671 167 человек, получили две дозы - 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу - 3302 человека, бустерную дозу - 3672 человека. В общей сложности провели 28 303 694 прививки.

По состоянию на 28 декабря в Украине официально выявили пять новых случаев заражения Covid-штаммом Omicron. Их подтвердили в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Л. В. Громашевского. Идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.