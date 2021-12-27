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понедельник, 27 декабря 2021 09:20

Covid-19: в Украине обнаружили менее 2 тысяч заражений в сутки

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Covid-19: в Украине обнаружили менее 2 тысяч заражений в сутки
Коронавирус в Украине идет на спад. В сутки менее двух тысяч больных. Фото: ua.news

В воскресенье, 26 декабря, в Украине зафиксировали 1864 новых случаев коронавируса.

Среди них 138 детей и 12 медработников. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Больше новых случаев обнаружили в Киеве (256), Черкасской (135) и Житомирской (132) областях.

За сутки госпитализировали 1053 человека, летальных случаев – 133.

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За все время пандемии в Украине заразились 3 646 988 человек, летальных случаев - 94 971.

5 декабря в Украине зарегистрировали 2 810 новых случаев коронавируса. В частности, 240 детей и 30 медработников. За сутки госпитализировали 1832 человека.

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Дата
27
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