Covid-19: в Украине обнаружили менее 2 тысяч заражений в сутки

В воскресенье, 26 декабря, в Украине зафиксировали 1864 новых случаев коронавируса.
Среди них 138 детей и 12 медработников. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Больше новых случаев обнаружили в Киеве (256), Черкасской (135) и Житомирской (132) областях.
За сутки госпитализировали 1053 человека, летальных случаев – 133.
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За все время пандемии в Украине заразились 3 646 988 человек, летальных случаев - 94 971.
5 декабря в Украине зарегистрировали 2 810 новых случаев коронавируса. В частности, 240 детей и 30 медработников. За сутки госпитализировали 1832 человека.
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