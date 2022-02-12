Covid-19: в Украине обнаружили более 38 тысяч новых больных

За сутки 11 февраля в Украине зафиксировали 38 212 новых случаев Covid-19.
Госпитализировали 3 753 человека, выздоровело - 19 943. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Среди новых больных – 3029 детей и 864 медработника. 265 больных умерло.
Больше всего новых случаев заболевания и смертей зафиксировали в Киеве – 4 229 и 34 соответственно. В Одесской области обнаружили 3 670 новых случаев, на Днепропетровщине – 2 596, на Львовщине – 2 351.
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За сутки против коронавируса вакцинировали 74 038 человек. Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286, дополнительную дозу – 725, бустерную дозу – 20 767 человек.
Случаев в областях за сутки:
г. Киев – 4 229
Винницкая – 720
Волынская – 1 060
Днепропетровская – 2 596
Донецкая – 1 808
Житомирская – 1 489
Закарпатская – 795
Запорожская – 1 276
Ивано-Франковская – 791
Киевская – 1 326
Кировоградская – 487
Луганская – 783
Львовская – 2 351
Николаевская – 1 013
Одесская – 3 670
Полтавская – 1 407
Ровенская – 1 145
Сумская – 1 671
Тернопольская – 813
Харьковская – 1 736
Херсонская – 1 604
Хмельницкая – 1 813
Черкасская – 1 246
Черновицкая – 789
Черниговская – 1 594
За сутки 10 февраля в Украине зафиксировали 41229 случаев инфицирования коронавирусом и 236 смертей от Covid-19.
9 февраля в Украине подтвердили 41 694 случая коронавирусной болезни и 280 смертей от Covid.
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