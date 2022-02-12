Covid-19: в Украине обнаружили более 38 тысяч новых больных

За последние сутки в Украине Covid-19 инфицировались более 38 тыс. человек. Летальных исходов – 265. Фото: ВВС

За сутки 11 февраля в Украине зафиксировали 38 212 новых случаев Covid-19.

Госпитализировали 3 753 человека, выздоровело - 19 943. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Среди новых больных – 3029 детей и 864 медработника. 265 больных умерло.

Больше всего новых случаев заболевания и смертей зафиксировали в Киеве – 4 229 и 34 соответственно. В Одесской области обнаружили 3 670 новых случаев, на Днепропетровщине – 2 596, на Львовщине – 2 351.

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За сутки против коронавируса вакцинировали 74 038 человек. Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286, дополнительную дозу – 725, бустерную дозу – 20 767 человек.

Случаев в областях за сутки:

г. Киев – 4 229

Винницкая – 720

Волынская – 1 060

Днепропетровская – 2 596

Донецкая – 1 808

Житомирская – 1 489

Закарпатская – 795

Запорожская – 1 276

Ивано-Франковская – 791

Киевская – 1 326

Кировоградская – 487

Луганская – 783

Львовская – 2 351

Николаевская – 1 013

Одесская – 3 670

Полтавская – 1 407

Ровенская – 1 145

Сумская – 1 671

Тернопольская – 813

Харьковская – 1 736

Херсонская – 1 604

Хмельницкая – 1 813

Черкасская – 1 246

Черновицкая – 789

Черниговская – 1 594

За сутки 10 февраля в Украине зафиксировали 41229 случаев инфицирования коронавирусом и 236 смертей от Covid-19. 9 февраля в Украине подтвердили 41 694 случая коронавирусной болезни и 280 смертей от Covid.