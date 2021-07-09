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пятница, 09 июля 2021 23:58

Covid-19 в будущем может стать более смертоносным - ООН

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Covid-19 в будущем может стать более смертоносным - ООН
В ООН прокомментировали смертоносность коронавируса. Фото: Reuters

Коронавирус в будущем может стать более смертоносным.

Неравномерность распределения вакцин от коронавируса в мире представляет опасность, поскольку вирус "подвергается мутациям, он может становиться более заразным и даже более смертоносным", сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его процитировала пресс-служба организации.

"Нам нужно минимум 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы прекратить эту пандемию", — подчеркнул генсек ООН.

Миру нужен единый план производства вакцин, чтобы "как минимум удвоить объем" и обеспечить справедливое распределение через механизм COVAX.

Для выполнения такого плана Гутерриш призвал сформировать целевую группу по чрезвычайным ситуациям. В нее должны войти представители стран, которые выпускают или могут выпускать вакцины, Всемирная организация здравоохранения, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также международные финансовые учреждения, способные взаимодействовать с фармацевтическими компаниями и производителями.

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Эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Итак, иммунитет нарабатывается минимум три недели. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. Вакцина не может привести к заболеванию Covid-19.

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