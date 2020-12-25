Covid-19: сообщили количество новых больных в ВСУ

В ВСУ зарегистрировали 126 новых случаев коронавируса в сутки. Фото: Facebook

В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки обнаружили 126 новых случаев коронавируса.

Зафиксировали 37 летальный случай. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего в ВСУ болеет 2436 человек. Всего за время пандемии выздоровели 11074 человека.

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"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 113 человек. На изоляции, в том числе самоизоляция, находится 385 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 38 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Украине обнаружили 11 035 новых больных коронавирус. Из них детей - 484, медработников - 388. Всего, по состоянию на утро 25 декабря, имеем 58874 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2739 госпитализированы, а 186 пациентов умерли за последние сутки.