Covid-19: сообщили количество новых больных в ВСУ

 
Ексклюзивы
1/5
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
Просмотров: 2214
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 180
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 423
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17289
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 828
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2583
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2196
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Фото
Все фото
9
6
7
20
5
Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами
Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами
Наталья Яременко делает рождественские украшения из экоматериалов
Наталья Яременко делает рождественские украшения из экоматериалов
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Город под &quot;одеялом&quot;: впечатляющие фото заснеженного Киева
Город под "одеялом": впечатляющие фото заснеженного Киева
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Видео
Все видео
В Украину вернулся политзаключенный Шумков. Он провел 4 года в заключении
В Украину вернулся политзаключенный Шумков. Он провел 4 года в заключении
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
Создали браслет-антисептик - как он работает
Создали браслет-антисептик - как он работает
Количество больных Covid-19 украинцев перевалило за миллион
Количество больных Covid-19 украинцев перевалило за миллион
Рэпер Серега написал Кернесу стих
Рэпер Серега написал Кернесу стих
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 162
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17289
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 279
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1314
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1962
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 декабря 2020
Просмотров: 270
Камера схову
У нашому роду було немало людей легких і веселих. Були й другі, серйозні. Вони казали про перших: "І як ото воно так примудряється — що б не ...
пятница, 25 декабря 2020 13:55

Covid-19: сообщили количество новых больных в ВСУ

  Комментировать
Covid-19: сообщили количество новых больных в ВСУ
В ВСУ зарегистрировали 126 новых случаев коронавируса в сутки. Фото: Facebook

В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки обнаружили 126 новых случаев коронавируса.

Зафиксировали 37 летальный случай. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего в ВСУ болеет 2436 человек. Всего за время пандемии выздоровели 11074 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцина от коронавируса без очереди: Украина может опередить сроки

"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 113 человек. На изоляции, в том числе самоизоляция, находится 385 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 38 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Украине обнаружили 11 035 новых больных коронавирус. Из них детей - 484, медработников - 388. Всего, по состоянию на утро 25 декабря, имеем 58874 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2739 госпитализированы, а 186 пациентов умерли за последние сутки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-19: сообщили количество новых больных в ВСУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Шевченко написал "Завещание"

Обида на знаменитого тренера стала двигательной силой карьеры Марадоны

Основателя сети отелей "Хилтон" считали неудачником

Во время празднования Рождества в торговом цетре погибло более 300 человек

Папа короновал Карла Великого титулом императора

Горбачев ушел с поста президента СССР

В Украине за год трансплантировали 8 сердец

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
 Просмотров: 35129
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
8
 2 Просмотров: 11736
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
5
 Просмотров: 8109
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
6
 1 Просмотров: 7470
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
8
 Просмотров: 6867
Общество
Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами
Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами
9
 Просмотров: 27
Мужчина повредил десяток авто после ссоры с женой
Мужчина повредил десяток авто после ссоры с женой Просмотров: 135
Медицинский гороскоп на 25 декабря: какие знаки могут похвастаться богатырским здоровьем
Медицинский гороскоп на 25 декабря: какие знаки могут похвастаться богатырским здоровьем
 Просмотров: 288
Рождество объединяет: Епифаний рассказал о приходе Сына Божия и поздравил с праздником
Рождество объединяет: Епифаний рассказал о приходе Сына Божия и поздравил с праздником Просмотров: 180
Люди уже не выдерживают: кислородный баллон убил пациента в больнице
Люди уже не выдерживают: кислородный баллон убил пациента в больнице Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
16
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
3
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
2
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
2
Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76
1
Назвали космические зарплаты украинских футболистов
Голосов: 54580
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть