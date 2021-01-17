Covid-19: сколько украинцев не могут вернуться на родину

В министерстве отметили, что им предоставляется вся необходимая консульско-правовая помощь. Фото: Pixabay

С начала действия карантинных ограничений в мире, которые были объявлени из-за пандемии коронавиурсной инфекции, в Украину вернулись 288 тысяч 647 украинцев.

В то же время четыре десятка украинцев не могут вернуться на родину из других стран, сообщила пресс-служба МИД.

По данным ведомства, по состоянию на 15 января 2021 остаются за рубежом около 40 граждан Украины, которые не успели или по каким-то причинам не смогли вернуться в страну из-за пандемии.

В министерстве отметили, что им предоставляется вся необходимая консульско-правовая помощь.

Всего за время пандемии в Украине заболели 1 154 692 человека. Выздоровели 857 183 человека. Летальных случаев - 20 686. За последние сутки в Украине обнаружили 7 729 новых случаев Covid-19. Тестирование делали 48 700 раз.