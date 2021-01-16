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суббота, 16 января 2021 09:17

Коронавирус расползается по Украине: последние цифры

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Коронавирус расползается по Украине: последние цифры
За период пандемии в Украине сделали почти 6 млн тестирований. : Reuters

За последние сутки в Украине обнаружили 7 729 новых случаев Covid-19. Тестирование делали 48 700 раз.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди инфицированных 245 детей и 369 медработников.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки 2 083 человека госпитализировали. 9 792 человека побороли инфекцию.

144 инфицированных коронавирусом умерли.

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Всего за время пандемии в Украине заболели 1 154 692 человека. Выздоровели 857 183 человека. Летальных случаев - 20 686.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что Украина получит необходимое количество доз вакцин и до конца года все желающие смогут провакцинироваться.

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Дата
16
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