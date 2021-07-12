Covid-19 сдает позиции. Статистика впечатляет

 
Ексклюзивы
1/5
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 4509
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 3448
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 216
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 603
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 882
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2475
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1431
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1251
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 594
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1557
Фото
Все фото
5
6
5
7
28
Пограничники со служебными собаками впервые примут участие в параде ко Дню Независимости
Пограничники со служебными собаками впервые примут участие в параде ко Дню Независимости
Поздравление с Днем Ангела 11 июля: как точно определить дату своих именин
Поздравление с Днем Ангела 11 июля: как точно определить дату своих именин
День Ангела 10 июля: как оригинально поздравляли именинников в древности и сейчас
День Ангела 10 июля: как оригинально поздравляли именинников в древности и сейчас
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Видео
Все видео
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
"Все вонючее и обоссаное" - пациентка сняла жуткое видео в больнице
"Все вонючее и обоссаное" - пациентка сняла жуткое видео в больнице
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
Как корабли прощались с Sea Breeze-2021: мощное видео
Как корабли прощались с Sea Breeze-2021: мощное видео
Пограничники полетали над Карпатами - волшебное видео
Пограничники полетали над Карпатами - волшебное видео
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 774
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 882
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1296
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 603
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2574
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
2 Просмотров: 576
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
понедельник, 12 июля 2021 08:32

Covid-19 сдает позиции. Статистика впечатляет

1 Комментировать
Covid-19 сдает позиции. Статистика впечатляет
Лаборатории сделали 16 685 тестов на Covid-19. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 174 новых больных коронавирусом – меньше всего с начала года. Из них детей – 16, медработников – 1.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 241 217 человек. Умерли 52 604 пациента, из них 7 – за последние сутки. Выздоровели 2 177 529 человек, за последние сутки – 236, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 16 685 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 9 606, ИФА – 1 714. Также сделали 5 365 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 63 случая;
Винницкая область - 7 случаев;
Волынская область - 1 случай;
Днепропетровская область - 24 случая;
Донецкая область - 1 случай;
Житомирская область - 5 случаев;
Запорожская область - 3 случая;
Киевская область - 13 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 1 случай;
Львовская область - 4 случая;
Николаевская область - 7 случаев;
Одесская область - 10 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ровенская область - 1 случай;
Сумская область - 5 случаев;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 9 случаев;
Херсонская область - 4 случая;
Хмельницкая область - 2 случая;
Черкасская область - 3 случая;
Черновицкая область - 2 случая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда однодозная вакцина может появиться в Украине

Коронавирус в будущем может стать более смертоносным. Этому будет способствовать неравномерность распределения вакцин в мире. Кроме того, вирус постоянно подвергается мутациям, а каждый новый штамм является все более смертельным и опасным. Миру нужен единый план производства вакцин, чтобы удвоить их объем и обеспечить справедливое распределение через механизм COVAX.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-19 сдает позиции. Статистика впечатляет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Женщина прошлась по канату над Ниагарским водопадом ради слави

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 3 Просмотров: 114714
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине Просмотров: 19908
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 2 Просмотров: 18144
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
5
 1 Просмотров: 7956
Роман с 23-летней певицей - Вакарчук расставил точки над &quot;и&quot;
Роман с 23-летней певицей - Вакарчук расставил точки над "и" Просмотров: 5472
Общество
Женщина прошлась по канату над Ниагарским водопадом ради слави
Женщина прошлась по канату над Ниагарским водопадом ради слави
 Просмотров: 135
Июльская жара будет чередоваться с грозами: где ждать непогоды
Июльская жара будет чередоваться с грозами: где ждать непогоды Просмотров: 621
Гороскоп на 12 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 12 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 1170
Приметы 12 июля: почему сегодня надо кататься на качелях
Приметы 12 июля: почему сегодня надо кататься на качелях Просмотров: 432
12 июля отмечают большой церковный праздник
12 июля отмечают большой церковный праздник
5
 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
61
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
5
В Израиле начали расследование против Коломойского - СМИ
3
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
2
Росія вмерла
2
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Голосов: 56687
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть