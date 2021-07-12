Covid-19 сдает позиции. Статистика впечатляет

Лаборатории сделали 16 685 тестов на Covid-19. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 174 новых больных коронавирусом – меньше всего с начала года. Из них детей – 16, медработников – 1.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 241 217 человек. Умерли 52 604 пациента, из них 7 – за последние сутки. Выздоровели 2 177 529 человек, за последние сутки – 236, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 16 685 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 9 606, ИФА – 1 714. Также сделали 5 365 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 63 случая;

Винницкая область - 7 случаев;

Волынская область - 1 случай;

Днепропетровская область - 24 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Житомирская область - 5 случаев;

Запорожская область - 3 случая;

Киевская область - 13 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 1 случай;

Львовская область - 4 случая;

Николаевская область - 7 случаев;

Одесская область - 10 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 1 случай;

Сумская область - 5 случаев;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 9 случаев;

Херсонская область - 4 случая;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черкасская область - 3 случая;

Черновицкая область - 2 случая.

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Коронавирус в будущем может стать более смертоносным. Этому будет способствовать неравномерность распределения вакцин в мире. Кроме того, вирус постоянно подвергается мутациям, а каждый новый штамм является все более смертельным и опасным. Миру нужен единый план производства вакцин, чтобы удвоить их объем и обеспечить справедливое распределение через механизм COVAX.