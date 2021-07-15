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Covid-19 не отпускает Киев: что с другими регионами

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Covid-19 не отпускает Киев: что с другими регионами
Всего в Украине провели более 11 млн ПЦР-тестирований. Фото: pexels.com

За последние сутки в Украине выявили 623 новых больных коронавирусом. Из них детей – 37, медработников – 12.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 242 868 человек. Умерли 52 685 пациентов, из них 20 – за последние сутки. Выздоровели 2 179 665 человек, за последние сутки – 589, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 42 228 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 19 536, ИФА – 8 892. Также сделали 13 800 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 177 случаев;
Винницкая область - 13 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 20 случаев;
Донецкая область - 32 случая;
Житомирская область - 33 случая;
Закарпатская область - 2 случая;
Запорожская область - 26 случаев;
Ивано-Франковская область - 11 случаев;
Киевская область - 31 случай;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 21 случай;
Львовская область - 30 случаев;
Николаевская область - 25 случаев;
Одесская область - 57 случаев;
Полтавская область - 13 случаев;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 21 случай;
Тернопольская область - 7 случаев;
Харьковская область - 21 случай;
Херсонская область - 11 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черкасская область - 22 случая;
Черновицкая область - 10 случаев;
Черниговская область - 17 случаев.

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Новая волна коронавируса может начаться в Украине в конце июля. Это может произойти, потому что украинцы стали гораздо реже придерживаться карантинных норм. В транспорте и магазинах многие находятся без масок. Ранее медицинские эксперты прогнозировали, что вспышка вируса случится осенью, потому что Covid-19 становится сезонной болезнью.

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Дата
15
июля

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