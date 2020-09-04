Covid-19: на Буковине зафиксировали неприятный рекорд

В Черновицкой области в течение суток коронавирус обнаружили у 162 человек. Фото: promin.cv.ua

В Кицманском районе Черновицкой области зафиксировали больше всего случаев заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней.

"Имеем неприятный рекорд. По сообщению Главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, самый высокий показатель инцидентности за последние 14 дней на уровне района показывает Кицманщина - более 538 случаев на 100 000 населения, что в 13,5 раз превышает целевой показатель в Украине", написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбук.

Всего в области 162 больных в сутки. Выздоровели 73 человека

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На Буковине, в селе Нижние Становцы Кицманского района Черновицкой области, в психоневрологическом интернате обнаружили вспышку коронавируса. Инфекцию подтвердили у 11 подопечных интерната.