Covid-19 атакует: в Украине обнаружили более 6 тыс. новых больных

Сообщили свежую статистику заболевания коронавирусом за последние сутки. Фото: ua.news

В субботу, 15 января, в Украине обнаружили 6 379 новых случаев коронавирусной болезни.

Среди больных 503 ребенка и 92 медработника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки госпитализировали 1957 человек, выздоровели 2359 человек.

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Вирус унес жизни 88 украинцев.

Больше всего новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской (914), Львовской (625) и Харьковской (612) областях.

14 января в Украине зафиксировали 10 569 новых случаев Covid, умерли 127 больных, госпитализировали 1 682 человека.