Covid наступает: в Украине количество больных достигло почти 12 тыс.

За сутки 1 октября в Украине зафиксировали 11 809 новых случаев Covid-19.

2 692 человека госпитализировали, 3 469 - выздоровели, 203 больных умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 159), Львовской (1 102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство оплачивает поход в ресторан тому, кто убедит друга вакцинироваться

За сутки протестовали методом ПЦР - 46 962 человека, методом ИФА - 11 787 человек, экспресс-тестами - 32 354 человека.

Среди новых заболевших - 1 104 ребенка и 235 медработников.

Всего с начала пандемии в Украине обнаружили 2 447 222 случаи коронавируса, 2 261 924 человека выздоровели, летальных случаев - 56 649; провели 12 922 388 ПЦР-тестов.

30 сентября в Украине зафиксировали 12 034 случаев заболевания коронавирусной болезни и 172 смерти от нее, госпитализировали 2637 человек, выздоровели 3264 человека.

Украина находится на 9 месте в мире по количеству новых случаев коронавируса. В Европе Украина третья.

Министерство здравоохранения утвердило приказ об обязательной вакцинации против коронавируса. Тех, кто откажется прививаться, на время карантина работодатель должен отстранить от рабочего процесса без сохранения зарплаты, но с сохранением места работы.