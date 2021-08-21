Члена Комиссии по азартным играм поймали на взятке в $90 тысяч

Регулятора задержали при получении взятки. Фото: НАБУ

Члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) задержали на взятке в $90 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Летом 2021 года детективы НАБУ получили информацию о существовании системы получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах за предоставление разрешений и лицензий на право на занятие игорным бизнесом.

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Член КРАИЛ предложил предоставить ему неправомерную выгоду за принятие разрешений, подтверждающих соответствие помещений в Черниговской и Запорожской областях для организации и проведения азартных игр.

Кроме того, он обещал обеспечить предоставление лицензий на право осуществления в этих помещениях игорной деятельности.

Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы.

Декана Харьковского национального университета внутренних дел уличили во взятке. Чиновник требовал у гражданина $15 тыс. (Почти 400 тыс. грн) за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров.