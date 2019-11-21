Чиновников ДФС разоблачили на миллионной афере

Чиновники отмывали деньги на лицензиях на реализацию топлива. Фото: СБУ

В Житомирской области чиновники Государственной фискальной службы провернули аферы на миллион гривен.

Как отмечается, начальник одного из структурных управлений совместно с чиновником ДФС незаконно выдавали местным предпринимателям лицензии на реализацию топлива. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновники давали указание своим подчиненным принимать к рассмотрению неполные пакеты документов для получения лицензий подконтрольными бизнес-структурами. Коммерсанты, получив "разрешения", реализовывали продукцию без уплаты налогов и акцизов в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

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Во время проверки всего за один месяц было выявлено выдачи лицензий 48 субъектам, что нанесло ущерб государству на сумму около 1 млн гривен. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

Правоохранители разоблачили схему присвоения миллионов гривен, предназначенных для участников боевых действий и военных. К афере могут быть причастны врачи.