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Чиновники воровали деньги, которые выделили на развитие инфраструктуры в районе ООС

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Чиновники воровали деньги, которые выделили на развитие инфраструктуры в районе ООС
Чиновники присвоили 10 млн грн. Фото: СБУ

Должностных лиц Луганской облгосадминистрации и руководителей строительной компании разоблачили в присвоении 10 млн грн, выделенных из государственного бюджета на развитие социальной инфраструктуры в районе Операции объединенных сил.

"При осуществлении работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы с согласия чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 млн грн бюджетных средств", - сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники в разы завышали стоимость строительных материалов, а незаконно полученные деньги перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр, полученные деньги злоумышленники присвоили.

"Оперативники спецслужбы установили, что часть выведенных в "тень" денег коммерсант перевозил во временно оккупированный Луганск. Там он вкладывал средства в деятельность подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый бюджета квазиреспублики", - отметили правоохранители.

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Во время обысков в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела была изъята бухгалтерская документация и материалы, подтверждающие проведение махинации.Также правоохранители обнаружили доказательства совершения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 млн грн наличными.

2 декабря сотрудники полиции задержали руководителя одного из отделов Тернопольской районной государственной администрации при получении части взятки. Чиновник требовал взятку за утверждение строительных паспортов застройки земельного участка и декларации о начале выполнения строительных работ.

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