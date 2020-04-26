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воскресенье, 26 апреля 2020 13:26

Чиновники потихоньку вывозили своих детей в Крым и Москву - военный о первых днях после Чернобыльской аварии

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Автор: фото предоставлено Анатолием Лигуном
  Анатолий Лигун свинцом покрывал хранилище ядерного топлива
Анатолий Лигун свинцом покрывал хранилище ядерного топлива

Сегодня, 26 апреля вспоминают катастрофу, которая произошла на Чернобыльской АЭС.

Как все начиналось, рассказал Gazeta.ua ликвидатор аварии из Чернигова военный Анатолий Лигун.

"Первым в чернобыльскую зону поехал военное подразделение химических специалистов. Они должны были на месте выяснить обстановку: сколько людей послать на ликвидацию аварии, работа их ждет, где ставить блок-посты. Самое главное - измеряли уровень радиации. О ядерном взрыве нам сообщили в штабе 27 апреля. Паники как таковой не было. И из Киева приказали закрывать окна, делать влажную уборку и перед дверью стелить мокрую тряпку, чтобы вытирать обувь, когда заходим с улицы", - вспоминает полковник запаса Анатолий Лигун. Возглавляет областную организацию Всеукраинской общественной организации "Союз Чернобыль Украины". Является заместителем Всеукраинской социально-экологической партии "Союз. Чернобыль. Украина".

Автор: фото предоставлено Анатолием Лигуном
  Анатолий Лигун свинцом покрывал хранилище ядерного топлива
Анатолий Лигун свинцом покрывал хранилище ядерного топлива

Забили тревогу шведы. Пастухи коров обнаружили в молоке радиацию. На лугах, где выпасают скот, сделали замеры. Радиационный фон был завышен. Выяснили, что ветер дует из Советского союза. Правительство Швеции при поддержке международного сообщества заставил советскую власть под давлением признаться в аварии.

В общем от аварии на ЧАЭС пострадало около 3500000 человек. Из них почти полтора миллиона детей. Последствия масштабной аварии не имеют аналогов в атомной энергетике мира.

На инструктаж в Киев из Чернигова выехало шесть офицеров на служебной машине. Опаздывать не могли. Командующий военного округа не любил тех, кто опаздывал. Нам назначил встречу на 14 часов. Он создал оперативную группу особой зоны Минобороны.

Автор: фото предоставлено Анатолием Лигуном
  Штаб оперативной группы особенно у зоны МО СССР. Административный корпус ЧАЭС, 17червня 1986г.
Штаб оперативной группы особенно у зоны МО СССР. Административный корпус ЧАЭС, 17червня 1986г.

К работе приступили 2 июня. Наша задача была дезактивировать здание хранилища ядерного топлива свинцом. Считали, что свинец уменьшал уровень радиации в несколько раз. Никаких защитных костюмов нам не выдали. Вместо них - одежда из хлопка. Его выдавали ежедневно. Стирали, кстати, тоже в полевых условиях. Обустраивали стиральные комбинаты в лагерях. Их задействовали с начала аварии. Один делал в Припяти. Также ежедневно раздавали по одной марлевой маске, которую называли "лепестком". Вместо двух часов, на самом деле ходили в ней целый день.

За два дня начал кашлять. О нас забыли, что надо было всем дать выпить йодистые таблетки, которые очищали дыхательные пути и уменьшали влияние радиации. Лекарства выдавали в медпункте, а потом об этом беспокоилась радиологическая служба. Она контролировала уровень радиации и влияние ее на людей. Таблетки следует выпивать сразу как только приехали в зону. К тому же очень кололо сердце и блевал. Чувствовал чрезвычайную усталость во время работы. Получил большую дозу облучения - однократно 42 рентгена.

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Нужны были офицеры, которые не боялись ответственности в экстремальных условиях и контролировали себя. Ребята работали с щетками, тряпками, ведрами, лопатами. Они не видели радиацию глазами. Она невидима. Поэтому часто сбрасывали респираторы как и другие ликвидаторы. А выбросы с четвертого реактора выходили постоянно. Поэтому дезактивацию во многих местах приходилось делать не раз в одном и том же месте. Например, уменьшили уровень радиации в два раза, а она на следующий день выше, чем была или такой же. Поэтому впоследствии приняли строить саркофаг.

Радиация не пахнет, ее нельзя потрогать. Это враг, которого не видно, не ощущается на вкус.

Гражданские, военные или ученые не чувствовали радиацию. Вот находишься за два метра от вещества, а не знаешь о нем, пока датчик не покажет. Спокойно люди работали без всякой паники. Когда теряли сознание, анализ крови был плохой, то сразу клали в госпиталь.

Автор: фото предоставлено Анатолием Лигуном
  Состав группы офицеров, которые выехали ликвидировать последствия Чернобыльской аварии в июне
Состав группы офицеров, которые выехали ликвидировать последствия Чернобыльской аварии в июне

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История Чернобыльской АЭС началась в 1972 году. 15 августа в 11:00 торжественно залили первый кубометр бетона в фундамент энергоблока и заложили капсулу с письмом к будущим поколениям. И через 14 лет произошел взрыв, который привел к закрытию АЭС.

Под влиянием западных стран Украина в декабре 1995 года подписала Меморандум о взаимо-понимание с членами "Большой семерки" и Еврокомиссией, в котором обязалась закрыть Чернобыльскую АЭС до 2000 года.

15 декабря 2000 года Чернобыльская АЭС официально прекратила производство электроэнергии. В 13:17 по приказу тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы поворотом ключа реактор 3-го энергоблока остановили навсегда.

В 2011 году Министерство чрезвычайных ситуаций Украины позволило всем посещать атомную электростанцию. Туристические поездки туда стали одними из самых популярных среди украинских и иностранцев.

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Дата
26
апреля

Колонны машин подавляли. Местные называли переселения войной - как эвакуировали людей из Чернобыльской зоны

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