Чиновникам - бесплатно, сиротам и ветеранам - за деньги: рассказали о платных дорогах в Украине

В Мининфраструктуры рассказали, кто будет пользоваться платными дорогами бесплатно. Фото: obozrevatel.

Кабинет министров Украины утвердил порядок бесплатного проезда автомобильными дорогами, построенными на условиях концессии и размер возмещения концессионеру.

"В конце прошлого года правительство дало "зеленый свет" и правовые основания для реализации перспективных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли, утвердив максимальный размер платы за разовый проезд по автодорогам, построенным на условиях концессии", - сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Так, право на бесплатный проезд по платным дорогам позволят транспортным средствам, принадлежащим физическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, юридическим лицам всех форм собственности в случае возникновения стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии, эпизоотии в течение периода их действия на основании обращения указанных лиц к концессионеру.

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Бесплатно пользоваться платными дорогами смогут и транспортные средства, которые используются органами государственной власти, подразделениями Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ДСНС и скорой медицинской помощи на условиях, определенных концессионером в соответствии с концессионным договором.

В Украине откроют платные дороги. Речь идет об участках дорог протяженностью в 1,5 тыс. км, а именно Харьков - Днепр - Запорожье M-29, M-04, M-18; Борисполь - Полтава М-03; Херсон - Николаев М-14; Киев - Житомир - Ровно М-06; Ягодин - Ковель - Луцк М-07, М-19; Днепр - Кривой Рог - Николаев M-04 H11.