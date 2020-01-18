Чиновника подозревают в растрате 2 млн грн

Чиновнику грозит 12 лет лишения свободы. Фото: kPros

Заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета причинил материальный ущерб территориальной общине почти на 2 млн гривен.

Чиновник сделал растрату в интересах одной из фирм в период с 2017 по 2019 год. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

"В ходе выполнения обществом с ограниченной ответственностью работ по договорам по капитальному ремонту транспортных сооружений по проспекту Льва Ландау, путем списания обратной суммой отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене, значительно ниже рыночной, был нанесен значительный материальный ущерб", - рассказали в полиции.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.2, 3, 4, 5 ст.191 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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