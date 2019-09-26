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четверг, 26 сентября 2019 19:40

Чиновник незаконно отключил улицу от газа и требовал взятку

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  В Житомире на взятке задержали главного инженера АО "Житомиргаз". Фото: СБУ
В Житомире на взятке задержали главного инженера АО "Житомиргаз". Фото: СБУ

В Житомире чиновник требовал взятку и незаконно отключил от газа улицу в городе.

Как отмечается, главный инженер Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз" требовал деньги от местного жителя, который случайно повредил газовую трубу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, в частности требовал деньги от местного жителя, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке. Несмотря на то, что наличие этой сети не было отражено в земельной документации на участок и никаких предупредительных знаков газовиками установлено не было, главный инженер оценил закрытия вопрос в 12 тыс. гривен в собственный карман. Для устрашения злоумышленник на несколько дней противоправно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждения газовой сети минимум на 40 тыс. гривен ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении взятки.

 

В Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко. Его поймали при получении взятки $ 90 тыс.

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