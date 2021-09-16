Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете

Кристанова станцевала для мэра на заседании. Фото: Скриншот с видео

На заседании городского совета Черноморска начальница отдела культуры Юлия Кристанова танцем поздравила мэра города Василия Гуляева с днем ​​рождения.

Оригинальное поздравление депутаты горсовета смогли увидеть 15 сентября. Об этом сообщает местное издание Vgorode.ua.

После завершения совещания Кристанова станцевала балет. Для этого она надела балетный костюм и выполнила фрагмент балета "Лебединое озеро".

К выступлению также присоединился мужчина в костюме чумного врача.

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В свою очередь Гуляев заявил, что не знал о готовящемся выступлении и добавил, что Кристанова не перегнула палку, выполнив фрагмент "Лебединого озера" и ее выступление было корректным.

"Это был приятный сюрприз. Кристанова - балерина и решила удивить меня своим мастерством. Выступление не помешало ходу совещания", - отметил мэр Черноморская.

На следующем заседании фракции "Слуга народа" могут рассмотреть вопрос об исключении нардепа Николая Тищенко из-за драки с депутатом Гео Лерос.