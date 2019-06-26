Циклон Отто движется в Украину: что стоит ожидать

Циклон Отто с Балтии принесет похолодание. Фото: mobimt / pic

С 27 июня в Украину приходит циклон Otto. Принесет похолодание с дождями, грозами и сильным ветром.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Циклон Otto, который движется из Балтики, влечет за собой еще и кучу "родственников". Вдоль его атмосферного фронта, который как раз завтра придет в Украину, ожидаются дожди и грозы и другие метеорологические явления", - сообщила она.

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Циклон создает температурный контраст, и в отдельных районах его прохождения возможны сильные ливни, град и шквалы.

"27 июня грозовые дожди пройдут в западных и северных областях Украины, а во второй половине дня местами в центральной части и в Одесской области. На востоке, на значительной части юга будет преобладать сухая погода", - отметила синоптик.

Также она предупредила об ухудшении самочувствия в связи с температурными изменениями.

28, 29, 30 июня в Украину ворвется настоящая прохлада. По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до +20...+27°С, а затем до +18...+23°С.