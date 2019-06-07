ЦИК разрешила печатать бюллетени без тендеров

ukranews.com ЦИК сможет производить бюллетени вне системы Prozorro

Нормы закона "О публичных закупках" не распространяются на изготовление бюллетеней.

Минэкономразвития позволило Центральной избирательной комиссии заключать прямые договора для подготовки к внеочередным парламентским выборам.

"Вступил в силу приказ Министерства экономического развития и торговли, который позволяет ЦИК временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договоры (без объявления тендера)", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Таким образом ЦИК может вместо проведения длительных открытых торгов, которые имеют риск быть завершены уже после 21 июля, оперативно заключить необходимые договоры и обнародовать информацию о них в системе закупок Prozorro, что позволяет своевременно и качественно подготовиться к внеочередным выборам народных депутатов 21 июля.

Минэкономразвития также пояснил, что нормы закона "О публичных закупках" не распространяются на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (избирательных бюллетеней).

"Не может быть никаких сомнений в том, что ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Поэтому, в ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней", - добавили в министерстве.

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Сегодня в Украине действует комбинированная избирательная система. 225 депутатов избираются в Верховную Раду через мажоритарные округа. Побеждает тот, кто получает большинство голосов. Поэтому перед выборами кандидаты пытаются завоевать уважение жителей своего округа и вкладывают деньги в ремонт, социальную помощь, гречку и тому подобное. Еще 225 кандидатов проходят в Раду через закрытые партийные списки. Избиратель голосует за определенную партию или блок партий. В случае, если она набирает более 5% голосов, проходит в парламент. При такой системе у депутатов есть возможность купить себе место в парламенте. В ноябре 2017 года парламент принял в первом чтении проект Избирательного кодекса. Ко второму чтению в законопроект подали 4694 поправки.