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Цифры самые низкие от весны: какова ситуация с коронавирусом после выходных

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Цифры самые низкие от весны: какова ситуация с коронавирусом после выходных
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 2030 новых больных коронавирусом. Из них детей - 71, медработников - 65.

Всего, по состоянию на утро 1 февраля, имеем 1 221 485 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 22 768 летальных. 61 пациент умер за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 023 915 пациентов, из них за последние сутки - 5131, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 297, Киеве - 160, Николаевской - 152, Львовской - 146 и Закарпатской - 127 - областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 160 случаев;
Винницкая область - 79 случаев;
Волынская область - 59 случаев;
Днепропетровская область - 76 случаев;
Донецкая область - 62 случая;
Житомирская область - 102 случая;
Закарпатская область - 127 случаев;
Запорожская область - 87 случаев;
Ивано-Франковская область - 297 случаев;
Киевская область - 100 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 20 случаев;
Львовская область - 146 случаев;
Николаевская область - 152 случая;
Одесская область - 71 случай;
Полтавская область - 56 случаев;
Ровенская область - 27 случаев;
Сумская область - 61 случай;
Тернопольская область - 85 случаев;
Харьковская область - 36 случая;
Херсонская область - 20 случаев;
Хмельницкая область - 3 случая;
Черкасская область - 40 случаев;
Черновицкая область - 124 случая;
Черниговская область - 37 случаев.

В Украине с 8 по 24 января действовал жесткий карантин. Вместо него вступили в силу карантинные ограничения, соответствующие оранжевому уровню эпидопасности. Они будут актуальны по 28 февраля включительно.

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Дата
01
февраля

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