Цифры самые низкие от весны: какова ситуация с коронавирусом после выходных

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 2030 новых больных коронавирусом. Из них детей - 71, медработников - 65.

Всего, по состоянию на утро 1 февраля, имеем 1 221 485 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 22 768 летальных. 61 пациент умер за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 023 915 пациентов, из них за последние сутки - 5131, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 297, Киеве - 160, Николаевской - 152, Львовской - 146 и Закарпатской - 127 - областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 160 случаев;

Винницкая область - 79 случаев;

Волынская область - 59 случаев;

Днепропетровская область - 76 случаев;

Донецкая область - 62 случая;

Житомирская область - 102 случая;

Закарпатская область - 127 случаев;

Запорожская область - 87 случаев;

Ивано-Франковская область - 297 случаев;

Киевская область - 100 случаев;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 20 случаев;

Львовская область - 146 случаев;

Николаевская область - 152 случая;

Одесская область - 71 случай;

Полтавская область - 56 случаев;

Ровенская область - 27 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 85 случаев;

Харьковская область - 36 случая;

Херсонская область - 20 случаев;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черкасская область - 40 случаев;

Черновицкая область - 124 случая;

Черниговская область - 37 случаев.

В Украине с 8 по 24 января действовал жесткий карантин. Вместо него вступили в силу карантинные ограничения, соответствующие оранжевому уровню эпидопасности. Они будут актуальны по 28 февраля включительно.