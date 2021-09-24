Четыре области могут перейти в красную зону карантина

Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области могут попасть в красную зону. Фото: Reuters

Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области могут перейти к красной зоне.

Это может произойти в течение двух-трех недель, сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 24 сентября уже девять регионов демонстрируют признаки оранжевого уровня. Есть определенная часть регионов, которые находятся в зоне риска вхождения даже в красный уровень эпидопастности. Это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы могут перейти к красному уровню в течение двух-трех недель. Поэтому они потребуют наибольшего внимания", - сказал он.

МЗ этой неделе зафиксировало самые быстрые темпы роста заболеваемости Covid-19 в 2021 году. 68% - рост новых случаев заболевания, 51% - рост госпитализаций.

Нагрузка на систему здравоохранения страны контролируемая, сказал Кузин. 34% коек реанимации, 31% коек с кислородом и 13% аппаратов ИВЛ занято. 95% госпитализированных - вакцинированные.

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"Почти в каждом регионе штамм Delta регистрируется почти по всем случаям госпитализированных людей", - добавил Кузин.

В Украине девять регионов достигли оранжевого уровня эпидопасности по показателям заболеваемости на коронавирус. К оранжевой зоне отнесли Киев, Днепропетровскую, Донецкую, Киевскую, Луганскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черкасскую области За последние сутки в Украине обнаружили 9058 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 379 483 человека. Умерли 55 424 пациента, из них 140 – за последние сутки. Выздоровели 2 240 388 человек, за последние сутки – 2415.