Четверни, которую родила 20-летняя женщина, дали имена

Четверни, недавно родившиеся в Ужгороде, выбрали имена. Детей назвали Александр, Евгений, Иван и Каролина.

Об этом рассказала их 20-летняя мать Лариса Кушнир, сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета в Facebook.

Фото: Ужгородский городской совет

"Узнала, что детей будет несколько, на седьмой неделе беременности. Тогда уже точно знали, что их трое, позже обследование показало, что аж четверо. Сказала, что сразу были шокированы такой новостью, бабушки с дедушками даже не поверили, а сейчас - очень счастливы", - сказала женщина.

По словам директора Ужгородского роддома Олега Онопко, малыши будут находиться в палате интенсивной терапии не менее месяца-1,5.

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Четверня родилась преждевременно, поэтому нуждается в длительной реабилитации.

"В течение вчерашнего дня (5 января, - Gazeta.ua) для профилактики дыхательных расстройств им ввели 10 флаконов дорого препарата "Куросурф". Общая стоимость только этого препарата составила около 170 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Четверня родилась в Закарпатье впервые. 3 мальчика и девочка появились на свет благодаря кесарево сечению на 30-й неделе беременности вечером 4 января. Их вес от 1260 до 1460 г. Их иметь из села Калины Тячевского района последние 7 недель находилась в Ужгородском роддоме под наблюдением медиков.