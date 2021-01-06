Четверни, которую родила 20-летняя женщина, дали имена

Четверни, недавно родившиеся в Ужгороде, выбрали имена. Детей назвали Александр, Евгений, Иван и Каролина.
Об этом рассказала их 20-летняя мать Лариса Кушнир, сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета в Facebook.
"Узнала, что детей будет несколько, на седьмой неделе беременности. Тогда уже точно знали, что их трое, позже обследование показало, что аж четверо. Сказала, что сразу были шокированы такой новостью, бабушки с дедушками даже не поверили, а сейчас - очень счастливы", - сказала женщина.
По словам директора Ужгородского роддома Олега Онопко, малыши будут находиться в палате интенсивной терапии не менее месяца-1,5.
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Четверня родилась преждевременно, поэтому нуждается в длительной реабилитации.
"В течение вчерашнего дня (5 января, - Gazeta.ua) для профилактики дыхательных расстройств им ввели 10 флаконов дорого препарата "Куросурф". Общая стоимость только этого препарата составила около 170 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Четверня родилась в Закарпатье впервые. 3 мальчика и девочка появились на свет благодаря кесарево сечению на 30-й неделе беременности вечером 4 января. Их вес от 1260 до 1460 г. Их иметь из села Калины Тячевского района последние 7 недель находилась в Ужгородском роддоме под наблюдением медиков.
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