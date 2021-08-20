Черногория ужесточила правила въезда

В апреле Черногория отменила все ограничения в туристическом сезоне для граждан Украины, РФ, Беларуси и Северной Македонии. Фото: pixabay.com

Из-за роста распространения коронавирусной инфекции Черногория вводит ряд ограничений на въезд в страну. За последние 28 дней там зарегистрировали 930 инфицированных коронавирусом туристов, что составляет 12,84% общего количества выявленных случаев заражения за этот период.

В Черногорию будут пускать только при выполнении одного из четырех условий, сообщает "Балканский обозреватель". Вакцинации хотя бы одной дозой Covid-препарата; наличия ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 ч. до пересечения границы; наличия справки о переносе болезни или отрицательного экспресс-теста на антиген, сделанного не позднее, чем за 48 ч.

"Это касается как граждан Черногории, так и иностранцев. Если лица не имеют ни одного из доказательств эпидбезопасности, их направляют на двухнедельную обсервацию, которая может быть прекращена на шестой день после въезда в Черногорию при условии получения отрицательного теста ПЦР", - заявил директор Института общественного здоровья Игорь Галич во время последней пресс-конференции.

В то же время без каких-либо ограничений можно въезжать из стран региона, а именно Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

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Украину внесли в список стран за пределами ЕС, резидентам которых с 22 июля разрешили въезд в Нидерланды. В частности, в туристических целях. Въезд возможен без изоляции, ПЦР-теста и справки о Covid-вакцинации. Латвия, Эстония, Франция, Италия, Испания тоже открыли границы для украинцев. Разрешили въезжать и в целях туризма. Италия ввела обязательный сертификат вакцинации против Covid-19 с 6 августа. Это пока последняя страна в Европе, которая объявила о такой схеме. Этот шаг позволит лицам в возрасте от 12 лет и старше, которые имеют хотя бы один укол вакцины, получить доступ к целому ряду публичных мест.