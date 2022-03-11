Чернобыльскую АЭС снабдили дизельным топливом, но станция до сих пор под контролем оккупантов

Продолжаются попытки возобновить внешнее электроснабжение площадки ЧАЭС. Фото: slovoidilo.ua

Чернобыльскую АЭС обеспечили дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Facebook.

"По информации руководства ДСП "Чернобыльская АЭС", расположенного в городе Славутич, площадку АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива, а также нового безопасного конфаймента над объектом "Укрытие". Продолжаются попытки возобновить внешнее электроснабжение площадки", - заявили в сообщении.

Также добавили, что все объекты ДСП "Чернобыльская АЭС" продолжают находиться под контролем российских оккупантов.

Работа Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения еще не восстановлена. Реальная ситуация на площадке пока не известна.

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