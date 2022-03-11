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пятница, 11 марта 2022 16:54

Чернобыльскую АЭС снабдили дизельным топливом, но станция до сих пор под контролем оккупантов

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Чернобыльскую АЭС снабдили дизельным топливом, но станция до сих пор под контролем оккупантов
Продолжаются попытки возобновить внешнее электроснабжение площадки ЧАЭС. Фото: slovoidilo.ua

Чернобыльскую АЭС обеспечили дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Facebook.

"По информации руководства ДСП "Чернобыльская АЭС", расположенного в городе Славутич, площадку АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива, а также нового безопасного конфаймента над объектом "Укрытие". Продолжаются попытки возобновить внешнее электроснабжение площадки", - заявили в сообщении.

Также добавили, что все объекты ДСП "Чернобыльская АЭС" продолжают находиться под контролем российских оккупантов.

Работа Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения еще не восстановлена. Реальная ситуация на площадке пока не известна.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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