Черниговские школы закрыли на карантин

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С 10 февраля в Чернигове закрывают все школы на карантин.

Причиной стало распространение гриппа и ОРВИ, сообщил Черниговский городской совет.

"С понедельника, 10 февраля, во всех учреждениях общего среднего образования Чернигова объявлены дополнительные каникулы до конца недели. Решение об ограничительных мерах принято для предотвращения массового распространения заболевания учеников ОРВИ. Соответствующие приказы приняты администрациями учебных заведений по согласованию с управлением образования городского совета", - сообщила пресс-служба горсовета.

По требованию черниговского городского головы Владислава Атрошенко ежедневно проверяют количество отсутствующих детей в школах. Так, 7 февраля, общее количество отсутствующих по болезни в школах - 4290 детей, в детских садах - 737.

Ранее, начиная с 5 февраля, дополнительные каникулы в связи с высоким уровнем заболеваемости учеников ОРВИ объявили в 12 черниговских школах.

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Все больше регионов Украины объявляют о карантине в учебных заведениях. Все школы закрыли в Днепре, Ровно, Запорожье, Херсоне, Полтаве, а во Львове - частично.