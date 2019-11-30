Черная пятница и скидки на все: соцсети взорвали шутками и смешными фотожабами

Автор: Факты Черная пятница: в соцсетях высмеяли обманчивы скидки

Уже несколько лет в Украине пытаются ввести новую традицию: вместе с США и миром отмечать черную пятницу - день массовых распродаж.

Информацию о акционных скидках и услугах, приуроченные к этому дню, действительно активно распространяются в Украине. Правда, часто это - лишь приманка для опрометчивых покупателей, пишет 24tv.

Цену на товар могут не только не снизить, а даже поднять. Какая она, черная пятница в Украине, лучше знают соцсети.

Фото: 24tv

Фейсбук пользователь Михаил Новгородский показал ценника с одной из самых популярных гипермаркетов Украины. Там схитрили с ценой доски для глажения.

Так, цену накануне черной пятницы подняли с 1798 до 2569 гривен, а в день скидок снова понизили. То есть магазин специально поднял цены, чтобы создать иллюзию скидки,

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Другие пользователи тоже делятся в сети фотографиями ценников, на которых после "скидок", стоимость товаров выросла.

В Украине распродажи "черной пятницы" проводят с 2013 года. В этом году товары со скидками продавать 29 ноября. В этот день магазины ждут ажиотажа покупателей. Однако надо соблюдать определенные правила, чтобы не потратить все деньги и не купить лишнего. Составить список магазинов, где планируете приобрести товары. Тогда удастся меньше внимания обращать на яркие вывески "SALE".