Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил свою позицию относительно надлежащего чествования жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яру в Киеве. Церкви призвали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации.

"Планы и действия, направленные на мемориализацию и чествование памяти жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также, мемориализация места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций", - говорится в заявлении, которое подписали члены Всеукраинского Совета Церквей.

Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин. "Серьезное беспокойство вызывает навешивание политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе", - говорилось в обращении еврейских организаций по поводу поддержки Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".

Обоим заявлениям предшествовало сообщение пресс-службы Петра Порошенко, в котором пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".

Заявление Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций подписали (в алфавитном порядке):

• Антонюк Валерий Степанович, Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов

• Блаженнейший Епифаний (Думенко), Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины

• Блаженнейший Святослав Шевчук, председатель в ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий

• Виталий Кривицкий, епископ Киево-Житомирский Римско-Католической Церкви в Украине

• Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской Лютеранской Церкви

• Комендант Григорий Иванович, Президент Украинского Библейского Общества

• Маркос (Оганесян), Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви

• Паночко Михаил Степанович, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской