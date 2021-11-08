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Церковный праздник 9 ноября: чтят память первого славянского летописца

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Церковный праздник 9 ноября: чтят память первого славянского летописца
Память преподобного Нестора Летописца чествуют 9 ноября. Фото: nibu.kyiv.ua

Согласно церковному календарю, во вторник 9 ноября почитают память преподобного Нестора Летописца – известнейшего историка и писателя-агиографа Киевской Руси.

Родился преподобный Нестор в середине XI века в Киеве. Точная дата рождения неизвестна, однако удалось установить, что это было не позже 1056 года. Юношей стал послушником Печерской обители, позже был рукоположен в иеродиакона. Посвятил свое внимание книгам и обучению. Ценил истинные знания.

Кроме богословских знаний, монах Нестор обладал исключительными способностями к истории и литературе, в совершенстве владел греческим языком, был последователем создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

В монастыре преподобный нес послушание летописца. В 80-х годах написал "Чтение о житии и погкблении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба", посвященное перенесению их святых мощей в Вышгород в 1072 году. Приблизительно в тот же период составил жизнеописание преподобного Феодосия Печерского, а впоследствии и других ранних печерских святых.

Но главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление "Повести временных лет". Это произведение составлено на основе современных автору событий и архивных летописей, народных преданий и рассказов.

Летописец отправляется во Владимир-Волынский и в Зимненский и Святогорский монастыри на поиски первоисточников в 1107 году. Использует в работе предварительные древнерусские летописные сводки и монастырские записи, византийские хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола, рассказы старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путешественников и другие исторические сборники. Датируется "Повесть временных лет" 1112-1113 годами. Умер преподобный Нестор в 1114 году. Похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Его исторический труд лег в основу всего последующего русского летописания. Чрезвычайно широкий круг источников позволил преподобному Нестору показать историю государства Киевская Русь на широком фоне мировых событий. Летопись освещает историю восточных славян и княжеской власти, утверждение христианства на Руси, содержит сказы о возникновении славянской письменности, отражает настроения разных социальных слоев.

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"Повесть временных лет" - одна из древнейших литературных памяток в истории Украины, древнейшая большая летописная памятка украинского языка.

Именно поэтому в день памяти Нестора Летописца в Украине отмечают национальный праздник – День украинской письменности и языка.

Также 9 ноября в церкви молитвенно чтят память мученика Нестора Солунского, пострадавшего за веру в 306 году, мучениц Капитолины и Еротииды, мученика Марка и других с ним.

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