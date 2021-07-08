Церковный праздник 9 июля - кому сегодня молится украинцам

9 июля православная церковь чтит память святого Давида Солунского. Его подвижнический путь начался в середине пятого века в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия.

Впоследствии он поселился в шалаше под пальмовым деревом близ греческого города Салоники. Там святой прожил 70 лет, находясь в постоянной молитве, придерживаясь строгого поста, терпя жару и холод.

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Будучи большим аскетом и молитвенником, преподобный Давид отрекся всех радостей земной жизни. Его ум был полностью направлен к Богу.

Достигнув бесстрастия, он был как ангел во плоти. Без вреда для себя святой мог брать в руки раскаленный уголь для осуществления курения.

Преподобный получил от Бога дар чудотворения, многих исцелил от болезней. Всем, кто приходил к нему, святой подвижник давал полезные для души советы.

Обогатившись духовными дарами, святой был настоящим источником веры для многих жаждущих душ. Своей жизнью он не только удивлял людей, а вызывал у них хвалу имени Божьего.

Скончался преподобный около 540 года.

Автор: religions.unian 9 июля церковь чтит память святого Давида Солунского

Тропарь

В тебе, отче, известно спасеся, еже по образу, приим бо крест, последовал еси Христу и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобне Давиде, дух твой.

Что нельзя делать 9 июля

Отказывать в помощи бедным людям.

Легкомысленно обращаться с огнем.

Кричать и наказывать домашних животных, даже если те виноваты.

Топтать и выбрасывать землянику, ведь по верованиям можно призвать беду.

9 июля День Ангела отмечают Давид, Денис, Иван, Павел, Петр и Тихон. Поздравьте своих знакомых и близких с именинами. В День Ангела чествуют святого который заботится и заступается перед Господом за нас.