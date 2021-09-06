Церковный праздник 7 сентября: кому сегодня молятся православные верующие

7 сентября православная церковь восточного обряда вспоминает святого Тита, епископа Критского - из числа 70-ти апостолов.

Был сподвижником апостола Павла и основателем Критской православной церкви.

Тит родился на острове Крит в семье знатных язычников. В молодые годы он внимательно изучал эллинской философии и древних поэтов. Занимаясь науками, Тит вел добродетельную жизнь, не прибегая к пороков и страстей, присущих большинству язычников.

Автор: rublev.com 7 сентября отмечают день святого Тита, апостола от 70-ти

В 20-летнем возрасте святой Тит во сне услышал голос, приказал ему оставить эллинской премудрости, которая не дает душе спасения, но искать той, что спасает. После этого сна святой Тит ждал еще год, не будет ему другого подобного повеления. И, действительно, в следующем сне ему было указано ознакомиться с учением Божиих пророков. Первое, что ему пришлось прочитать, была Книга пророка Исаии. Открыв ее на 47 главе, Тит был поражен словами.

Когда на Крит весть пришла весть Великого Пророка, появившийся в Палестине, и о создаваемых им чудесах, правитель острова Крит, родной дядя Тита, послал его туда.

Святой Тит в Иерусалиме увидел Иисуса Христа. Слушал его проповедь и уверовал в него. Был свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, его славного Воскресения и Вознесения на небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, стоя в народе, как 12 апостолов после сошествия на них Святого Духа говорили на разных языках, в том числе на языке критян.

Святой Тит принял крещение от апостола Павла. Стал его ближайшим учеником, сопровождал в миссионерских путешествиях, был с ним в Иерусалиме. Святой Тит зачислен в 70-ти апостолов. Рукоположен святым Павлом в епископа Критского.

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Апостол Тит мудро руководил своей паствой и трудился над просвещением язычников светом веры Христовой. Получил от Господа дар чудотворения. Во время одного из языческих праздников в честь богини Дианы Тит проповедовал собравшимся язычникам. Увидев, что они его не слушают, Тит молитвенно обратился к Богу, что в он показал людям ничтожество идолов. Во время молитвы и дол Дианы на глазах у всех упал и разбился. В другой раз апостол Тит молился, чтобы Господь не допустил окончания строительства сооружать языческого храма в честь Зевса, и он разрушился. Такими чудесами апостол Тит многих привел к вере во Христа.

Осветив светом веры и окружающие страны, апостол Тит мирно скончался в глубокой старости в 95 году.

7 сентября отмечают день перенесения мощей апостола Варфоломея, которое состоялось в VI веке. Также сегодня молитвенно вспоминают святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесских, и Протогена, епископа Каррийського, исповедника; а также святителя Мину, патриарха Константинопольского; святителя Иоанна Каппадокийского; священномученика Владимира (Мощанского), пресвитера.