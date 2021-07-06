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вторник, 06 июля 2021 05:02

Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни

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Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни
Тело святой отдали на растерзание псам. Фото: pixabay.com

6 июля православная церковь вспоминает мученицу Агриппину. Родилась в Риме в III веке. Происходила из знатной семьи.

С юных лет посвятила себя Богу. Веруют, что христиане отказывались от земных страстей, чтобы последовать за ней путем благочестивости.

Во времена гонений язычники выдали Агриппину правителю Валериану. Обвиняли в том, что она выступает против института брака и наставляет девушек на неправильный путь.

Ее раздели и били так, что кровь стекала на землю. Женщину пытали, били по губам, но она молчала и смело принимала муки. Так она опровергла обвинения в нечестии.

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Ангел Божий пришел к мученицы и исцелил ее раны, впоследствии она снова предстала перед судом. В муках святая Агриппина отдала Богу душу и отнесла на небеса победный венец.

Тело святой отдали на растерзание псам. Останки мученицы ее последовательницы отнесли в Сицилию. Ее похоронили в месте, называвшемся Мений. Больные люди, которые приходили почтить мощи Агриппины, исцелялись от недугов.

В народе 6 июля, накануне Ивана Купала, отмечают день Аграфены Купальницы.

День Ангела сегодня отмечают Федор, Петр, Алексей и Александр. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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