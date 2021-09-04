Церковный праздник 5 сентября. Кому сегодня молиться

Православная церковь 5 сентября вспоминает святого Луппа Солунского. Он был рабом мученика Дмитрия Солунского.

Автор: pinterest.com Луппа преследовали язычники

Жил в конце III - начале IV века. Перед своей казнью Дмитрий поручил рабу раздать все свое имущество бедным людям.

После его смерти Лупп взял себе окровавленную ризу и кольцо святого. С их помощью он стал творить чудеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Умань прибывают хасиды

Также Лупп разбил языческих идолов. За веру во Христа он принял мученическую смерть. Он добровольно отдал себя в руки мучителей

Во время гонений христиан при правлении императора Максимилиана его казнили. Луппу отсекли голову мечом.

День Ангела сегодня празднуют Павел, Николай, Иван и Елизавета. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.