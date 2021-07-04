Церковный праздник 5 июля - сегодня молятся святому, которого погубила женщина

Сегодня почтают память священикомученика Евсевия Самосатского. Фото: unian.ua

Сегодня, 5 июля, православные верующие отмечают третью неделю после Сошествия Святого Духа или Пятидесятницы. Также почтают память священикомученика Евсевия Самосатского.

Евсевий - ранне-христианский святой и мученик. Был епископом в Самосатахстолици армяно-сирийского царства Коммагену на реке Евфрат, принадлежавшее Риму. В период преследования правоверных императором Валентом, который был ариянином, святой отправился с проповедями в Сирию, Феникию и Палестину. Хотел скрепить христиан в святой вере. Он скрывал свой сан, путешествовал пешком в одежде воина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины

С 374 года находился в изгнании в Тракии. Своих сторонников призвал не опускать рук, продолжать нести веру в Бога. Только в 378 году новый император вернул святого на епископский престол. 379 года Евсевий трагически погиб в сирийском городе Долихи. Одна ариянка бросила с крыши камень, попав владыке в голову. Умирая, он простил ей поступок и попросил не наказывать за это.

Пятый день июля богат на именинников. День Ангела отмечают владельцы имен Ульяна, Геннадий, Григорий, Василий, Федор, Гавриил, Ефросинья. Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен, что поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот день. В народе издавна верили, что удачно подобранное имя станет надежным оберегом для малыша, будет нести ему счастья, а также передаст только лучшие качества от его небесного тезки. Также уместно будет поздравить виновников торжества яркой открыткой.