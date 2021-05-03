Церковный праздник 4 мая - что сегодня отмечаем

4 мая православные и католики почитают память Священномученика Яннуария и Святителя Максимиана Константинопольского. Они прославились своей безоговорочной верой в Бога, милосердием к людям.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о жизни и достижения святых.

Священномученик Януарий происходил из аристократической семьи с Беневенто. Еще юношей стал первым епископом родного города.

Автор: molbuk.ua Священномученик Януарий погиб за веру в Бога

Во время гонений Диоклетиана Януарий регулярно посещал брошенных в тюрьму Поццуоли диаконов Созия и Прокла, совместно с ними совершал там литургию. Во время одного из таких богослужений Януария арестовали.

В 305 году епископа, а также диаконов Созия, Прокла, Феста, чтеца Дезидерия и мирян Акуция и Евтихия пытались сжечь в печи, но все остались невредимыми. Потом их отдали на растерзание зверям в цирке Поццуоли, но и они не трогали святых. Тогда им отсекли головы. В момент кончины Януарию было около 30 лет.

Святой известный в католическом мире чудом, на которое собираются посмотреть огромное количество паломников. Засохлая жидкость в закрытой ампуле, которую считают кровью святого, при помещении ее вблизи реликвария с головой Януария начинает разрежаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили

Автор: molbuk.ua Святитель Максимиан прославился добродетельной жизнью

Святитель Максимиан родился в Риме в богатой и благочестивой семье. Был прост в общении с людьми и любил жить вдали от мирской суеты. На собственные средства он хоронил умерших, которые прославились святостью жизни.

В Константинополе за чистую и добродетельную жизнь патриарх Сисиний поставил его пресвитером. После отстранения от Константинопольского престола еретика Нестория иеромонах Максимиана возвели на патриарший престол 25 октября 431 года.

Скончался святитель Максимиан мирно 12 апреля 434 года.

4 мая нужно обязательно поздравить Алексеев, Денисов, Филиппов, Иванов. Сегодня они отмечают свой День Ангела. Именинники должны поблагодарить крестных за заботу и помолиться своим святым наставникам с такими же именами. Gazeta.ua предлагает узнать, что означают эти имена, какими чертами выделяются их владельцы.