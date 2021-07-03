Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины

Сегодня чтят память Всех Святых Земли Украинской. Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Сегодня, 4 июля, по православному календарю отмечают второе воскресенье после Сошествия Святого Духа или Пятидесятницы. В этот день церковники чтят память Всех Святых Земли Украинской. Вспоминают украинцев, которые несли веру в Христа и за нее потеряли земную жизнь.

"Святые Украины, память которых сегодня вспоминаем, в разный период и различных обстоятельствах достойно выполняли заповеди любви к Богу и к ближнему. Времена, в которые они жили, обычно были нелегкими. Однако наши украинские святые не опустили рук перед трудностями, словом и примером просвещая мир делали его лучшим. Знать их всех поименно невозможно. Для того и назначили один праздник для всех, чтобы не оставить их подвиги без внимания и благодарности", - рассказал Gazeta.ua отец Александр, священник Православной церкви Украины.

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День чествования выбрали тоже не случайно. Именно благодаря Сошествия Святого Духа, получили плоды благодати среди украинских христиан, говорит церковник.

В храмах сегодня проходят богослужения. Священники читают проповеди. Обычно рассказывают о преданности Богу и как достичь святости на примере тех святых, которых чествуем.

В воскресенье, 4 июля, День Ангела отмечают владельцы имен Алексей, Анастасия, Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор, Юлий. Не забудьте поздравить причастных к празднику родных и друзей. Gazeta.ua предлагает выбрать для именинников интересное приветствие на любой вкус. Стихотворение или строки прозой точно порадуют ваших близких и создадут волшебную, душевную атмосферу этого дня.