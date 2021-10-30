Церковный праздник 31 октября: сегодня отмечают день евангелиста Луки

31 октября православный мир вспоминает жизнь евангелиста Луки - автора одной из книг Евангелия, а также книги Деяний святых апостолов.

Евангелист Лука стал первым историком христианской веры, пытавшимся описать события жизни Христа и его апостолов после Вознесения. Лука был одним из 70 учеников Христа, так называемого "второго круга апостолов". Сначала Христос отобрал 12 учеников, а затем, накануне Своих страданий, отнял еще 70, благословивших распространять христианство миром.

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Лука был врачом апостола Павла, который стал его учителем и другом на всю жизнь. Лука видел своими глазами Иисуса Христа, но был "во втором кругу" учеников, в отличие от своего учителя - апостола Павла, который не видел Христа во времена Его жизни. Павел страдал болезнью глаз, а Лука по милости Божией лечил его. И хотя окончательно вылечить не мог, несмотря на все молитвы и усилия, но Павел ни разу не упрекал своего врача. Ибо считал, что все это ради спасения самого Павла, потому что страдания очищают душу христианина.

Лука имел лучшее образование по тем временам и очень любил слушать своего учителя, терпел с ним все гонения и страдания. Мудрые слова апостола Павла евангелист Лука усердно записывал, стараясь сохранить точность и максимальную историчность. За такое ревность Господь благословил, чтобы именно книги святого Луки вошли в Библию.

Автор: tsn.ua

В народе день Луки считается крайне удачным для творчества, рукоделия, любого хобби. В эту дату очень хорошо идёт любая работа, к которой у человека лежит душа. Также Луков день удачен для охоты и готовки.