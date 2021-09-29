Церковный праздник 30 сентября - сегодня вспоминают святых с особыми именами

Сегодня вспоминают 4 святых женщин. Фото: yavoriv-info.com.ua

30 сентября ежегодно православные верующие почитают память мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

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Святые жили в Риме во времена царствования императора Адриана (117-138 гг). София - благочестивая вдова. Растила трех дочерей - Веру, Надежду и Любовь. Такие имена они получили в честь трех главных христианских добродетелей. София была глубоко верующей христианкой, потому воспитала дочерей в любви к Богу и учила не привязываться к земным благам.

Слух о принадлежности семьи к христианству дошел до императора Адриана, и он захотел воочию увидеть женщин. Те не скрывали своей веры и открыто заявили о ней перед правителем.

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Разгневанный император приказал им изменить свои убеждения и принести жертву языческим богам, но женщины отказались. Тогда Адриан подверг девушек жестоким пыткам, после которых они погибли. Мать похоронила детей и в скорби не отходила от их могилы. За три дня умерла.

29 сентября православная церковь чтит память святой Евфимии Всехвальной, жившей III веке в Халкидоне. Согласно житию, Евфимия происходила из христианской семьи. Во времена гонений на христиан правитель города повелел собрать всех жителей на праздник в честь бога Марса. Местная христианская община в это время делала свое богослужение, за что ее члени были арестованы. Всех христиан доставили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе и попытался соблазнить.