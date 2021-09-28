Церковный праздник 29 сентября: кого сегодня чествуют православные

Евфимия происходила из христианской семьи. Фото: azbyka.ru

29 сентября православная церковь чтит память святой Евфимии Всехвальной, жившей III веке в Халкидоне.

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Согласно житию, Евфимия происходила из христианской семьи. Во времена гонений на христиан правитель города повелел собрать всех жителей на праздник в честь бога Марса. Местная христианская община в это время делала свое богослужение, за что ее члени были арестованы. Всех христиан доставили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе и попытался соблазнить.

Когда девушка отвергла предложение правителя, его подвергли пыткам. Однако она осталась невредимой. Тогда Евфимию бросили к диким зверям. Все они стали заискивать к ней, только одна медведица нанесла ей рану. Вдруг послышался голос с неба, призвал мученицу к себе. Евфимия тут же умерла, и в этот момент в городе произошло землетрясение, разрушившее языческие храмы.

29 сентября в народе праздновали день Ефимии. В этот день в древности ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки - тем сильнее будут морозы.