Церковный праздник 3 мая: что сегодня празднуют

3 мая 2021 православные отмечают Светлый понедельник - первый день после Пасхи. Фото: Ольга Стенько

Сегодня православная церковь отмечает Светлый понедельник - второй день пасхальных праздников. Его называют еще Пасхальным понедельником.

В этот день посещают крестных и крестников. Принято ходить в гости с подарками. Обязательными атрибутами праздничного стола будут пасха и яйца. Традиционно дарят писанки и обмениваются крашенками.

Сегодня, как и всю следующую неделю, вместо традиционного приветствия произносят "Христос воскрес!", а в ответ говорят "Воистину воскрес!".

Особых церковных традиций и запретов в этот день нет. Кроме того, что для всех православных это светлый и радостный праздник, когда нельзя грустить.

Сегодня также нельзя работать - выполнять работы на земле, и связанные с острыми предметами - рубить, пилить, резать, шить. Нельзя ходить на охоту и рыбачить.

В храмах продолжаются пасхальные богослужения, на которых поют радостную весть о воскресении Христа. В связи с этим переносят почитания святых, расписанные в православном календаре.

"Служба, которая ежедневно происходит в храме, фактически, является чествованием того или иного святого. Есть минеи (миния с греческого означает "месяц года". - Gazeta.ua), где расписаны упоминания святых. Однако в период пасхальной недели святые не упоминаются. Службы приурочены только к Пасхе. Поминовение святых переносят на следующую неделю и проводят во время службы в какой-то другой день ", - рассказал Gazeta.ua архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор.

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Так, по годовому православному календарю 3 мая чествуют преподобного Теодора Трихину. Родился в Константинополе в богатой семье. С юных лет Теодор решил посвятить себя Богу. Стремясь к совершенной христианской жизни, отрекся от земных благ и ушел в пустыню, где постригся в монахи. Вел чрезвычайно суровую жизнь, проводил в молитвах много часов, нередко - всю ночь. Ходил босиком, а не накрывал головы и носил только грубую власяницу, от чего начали называть его трихиной, что означает "власяница". Бог наделил Теодора даром творения чудес.

В народе этот день называют Федор Неводник. Считалось, что в этот день души умерших тоскуют по живыми родственниками и земной жизнью и посещают наш мир. Но, чтобы душа могла пройти через преграду между мирами, нужно ее звать и причитать.

Сегодня нельзя ссориться - так вы обидите души предков.

В центральной Украине есть традиция украшать жилище подвешенными к потолку деревянными птицами, которые символизируют души умерших родственников. Считалось, что души, как птицы, возвращаются весной из ирия в родной дом.

Первый понедельник после Пасхи в народе называют поливов, Обливным понедельник, или Уливанкою. В этот день обливают друг друга водой, символизирует весеннее духовное очищенння. Хочя эта народная традиция привязана к Пасхе, на самом деле касается церковных не принадлежит. Это старославянский весенний обряд.